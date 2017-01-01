Ніякої «великої угоди» світових гравців щодо України не буде
- Сьогодні, 10:20
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Розсилка
Путін і Трамп можуть думати все, що їм хочеться. Але не вони пишуть сценарій світової геополітики
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Повторю свой тезис: никакой большой сделки по Украине не будет.
Мир вошел в фазу больших потрясений, когда никаких «больших сделок» не будет. Не будет, потому что мир сначала конкретно переколбасит, лишние элементы умрут, новые займут их место и только после этого главные мировые игроки смогут заключить большую сделку о новом миропорядке. Потом, но не сейчас.
Сейчас всех будет колбасить: Украину, Россию, Китай, Турцию, ЕС, НАТО, США и Ближний Восток. Все будут играть против всех, все будут кидать всех, будет много скандалов и ситуативных, краткосрочных союзов.
Украина не может и не будет предметом большой сделки.
Украина – не причина мировых потрясений, а один из триггеров, спусковых крючков этих потрясений.
Если не будет «большой сделки по Украине», это совсем не значит, что нам от этого будет легче. Не будет. В этой ситуации Украине будет непросто найти точки опоры во внешнем мире, а точки опоры внутри страны мы создать так и не смогли. А значит, проблемы будут усугубляться.
Путин и Трамп могут думать все, что им хочется о себе думать. Но не они пишут сценарий игрового поля. Они – фигуры, которые выполняют строго прописанные им роли.
На постсоветском пространстве два больших и умирающих государства – Московия и УССР. Наша задача реинкарнироваться в новое, современное государство, которое станет локомотивом преобразований на постсоветском пространстве вместо российского бронепоезда, который повернул в сторону погоста и рулит этим бронепоездом ликвидационная бригада под руководством великого и непобедимого Пу.
Джерело: блог Олексія Заводюка