Коаліція рятує своїх депутатів від НАБУ

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: zn.ua НАБУ

Парламентська коаліція хоче заблокувати низку гучних розслідувань НАБУ. Серед них – справа про сумнівне збагачення найближчого соратника Авакова

Низка резонансних кримінальних розслідувань опинилась під загрозою закриття. Зокрема справи щодо незаконного збагачення нардепом від «Народного фронту» Ігорем Котвіцьким та привласнення півмільярда гривень фірмою братів Дубневичів із президентської фракції.

Розслідування можуть «посипатись» завдяки законопроекту №6220 під авторством депутатів переважно з фракції «Блок Петра Порошенка». Верховна Рада розгляне його наступного тижня і у разі прийняття закону заборонить Національному антикорупційному бюро розслідувати справи, обставини яких уже досліджували та закрили провадження інші правоохоронні органи.

НАБУ вже закликало депутатів не підтримувати законотворчу ініціативу, оскільки вона заблокує роботу бюро, а інші правоохоронні органи «отримають можливість для маніпуляцій із поточними розслідуваннями».

Найближчими днями парламентська коаліція перевірить свою єдність у досить незвичний спосіб. Маркером стане голосування за законопроект №6220 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо підстав закриття кримінального провадження.

Коротенький законопроект, обсягом у півсторінки, передбачає дві зміни із далекосяжними наслідками. Одна з них зобов’язує закрити кримінальне провадження, якщо інші правоохоронні структури вже перевіряли ті ж самі факти і не побачили в них злочину. Інша правка до Кримінально-процесуального кодексу забороняє відкривати нові кримінальні провадження через аналогічні причини, якщо інші органи слідства вже припинили розслідування через брак доказів чи, наприклад, відсутність складу кримінального правопорушення.

Авторами документа №6220 виступили переважно представники Блоку Петра Порошенка, проте не менш зацікавленими в ухваленні закону виглядають і їхні колеги з «Народного фронту».

Річ у тім, що одним із перших наслідків ухвалення запропонованих змін стане закриття гучної справи про незаконне збагачення народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького.

Ігор Котвіцький і Арсен Аваков (Фото: Українські Новини)

Нагадаємо, Котвіцький відомий як бізнес-партнер та один із топ-менеджерів бізнесу сім’ї глави МВС Арсена Авакова. Харків’янин опинився в центрі скандалу півтора року тому, коли стало відомо про виведення Котвіцьким за кордон $40 млн. У правоохоронних органів були претензії до законності набуття ним багатомільйонної суми, несвоєчасного декларування цих активів, а також їх незаконного виведення за кордон за участю посадовців Нацбанку.

Ігор Котвіцький переказав $40 млн панамській фірмі Kingston Group S.A. у червні 2015 року. Цей транш став наслідком договору між ним та фірмою «Крим петроліум компані» – нардеп брав на себе її зобов’язання зі сплати боргу ($40 млн) компанії-засновниці з Нідерландів – Tiway FSU B.V. Остання, у свою чергу, передала панамській Kingston Group S.A право вимагати борг. Усі ці юридичні маніпуляції нагадували спробу вивести гроші після окупації Криму. Фірма «Крим петроліум компані» у мирні роки розробляла на півострові Тетянівське газоконденсатне родовище. Видобуток здійснювався на паритетних засадах із компанією «Кримтопенергосервіс», cеред засновників якої – фірма Burisma holding limited екс-міністра палива та енергетики Миколи Злочевського. Після анексії півострова Росією діяльність припинилася. «Крим петроліум компані» переїхав з Сімферополя до Києва, змінився його власник. Місце Tiway Oil зайняла згадувана вище Kingston Group S.A.

У декларації Котвіцького за 2014 рік (поданій 30 березня 2015 року) не зазначалося про наявність у власності останнього суми в десятки мільйонів доларів. Він вніс її у звітність лише після переведення траншу.

МВС відкрила справу щодо зловживань посадовцями Нацбанку, які дозволили Котвіцькому вивести $40 млн, одразу після розголосу – у вересні 2015 року. Згодом справу за підслідністю передали новоствореному НАБУ і детективи досі продовжують збирати фактаж.

Водночас паралельне розслідування минулої весни розпочала київська прокуратура – щодо можливого скоєння депутатом Котвіцьким шахрайства. Слідство тривало півроку та завершилося минулого вересня. Тоді постановою слідчого в особливо важливих справах прокуратури Києва кримінальне провадження закрили у зв'язку з відсутністю в діях парламентаря складу кримінального правопорушення. Своє рішення слідчий мотивував відсутністю фактів заволодіння депутатом чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

У разі, якщо згадуваний вище законопроект №6220 буде ухвалено, Національне антикорупційне бюро буде змушене слідом за прокуратурою закрити провадження щодо траншу Котвіцького. Навіть якщо детективи матимуть на руках беззаперечні докази скоєння злочину.

Та під загрозою опинилася не лише ця справа.

Національне антикорупційне бюро України надало «Главкому» перелік із восьми кримінальних проваджень, кожне з яких паралельно розслідується іншою правоохоронною структурою. Це означає, що неякісне розслідування одного з органів слідства заблокує роботу у цьому напрямку іншого правоохоронного органа.

Ярослав та Богдан Дубневичі

Відповідно до цього переліку, колеги Котвіцького по коаліції – народні депутати від Блоку Петра Порошенка Богдан і Ярослав Дубневичі – також можуть із нетерпінням очікувати внесення згадуваних вище змін до КПК. Річ у тім, що їхню компанію «Енергія новий розділ» правоохоронні органи наразі підозрюють у причетності до розтрати більш як півмільярда гривень. Антикорупційне бюро відкрило провадження у грудні минулого року за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Енергія новий розділ» природним газом «Нафтогазу України»: приватна компанія штучно збільшувала обсяги відпущеного тепла населенню, під що отримувала «пільговий» газ. Надлишок ішов на виробництво електроенергії, яку продавали на оптовому ринку.

Разом з тим, стверджується в інформації НАБУ, наданій «Главкому», за вказаними фактами також здійснює досудове розслідування і Служба безпеки України. Наразі обидва розслідування тривають, але якщо СБУ не буде успішною у своїй роботі, детективи Бюро будуть змушені теж закрити це розслідування.

Про те, що такі побоювання цілком реальні, свідчить остання заява бюро. «Ухвалення закону (№6220. – «Главком») дасть іншим правоохоронним органам можливість для маніпуляцій із поточними розслідуваннями своїх колег. Достатньо буде зареєструвати провадження за фактами, які вже розслідуються або навіть ще не розслідуються, закрити його і таким чином заблокувати будь-які подальші слідчі та процесуальні дії», – йдеться в офіційній заяві.

НАБУ закликало депутатів не голосувати за законопроект, бо інакше «бюро буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності, щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень».

Варто зазначити, що до переліку скандальних справ, які розслідували два органи одночасно, входить і сумнівна закупівля за завищеною вартістю 6000 рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ. Національне антикорупційне бюро України, яке займається цією справою, вважає «обґрунтовано підозрюваними» в причетності до злочину дворічної давнини колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря та сина голови МВС Арсена Авакова Олександра.

Разом з тим, стверджують у НАБУ, аналогічні обставини розслідувалися з липня 2015 року Головною військовою прокуратурою. Відповідно до Єдиного реєстру судових рішень, прокуратура не займається цим провадженням приблизно рік. Але справа може зазнати фіаско вже з іншої причини – за підслідністю це розслідування належить до компетенції НАБУ, куди його мали передати з військової прокуратури після запуску Антикорупційного бюро. Коли провадження завершать, суд може відкинути докази, які частково було зібрано всупереч чинному Кримінально-процесуальному кодексу не уповноваженим органом.