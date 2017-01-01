Кличко розповів, як столична влада бореться з приватними перевізникам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ми оновлюємо громадський транспорт столиці, щоби він став гарною альтернативою приватним перевізникам. 50 нових автобусів вийдуть за тиждень на маршрути»

Київський міський голова оглянув 50 нових автобусів, які за тиждень вийдуть на маршрути Києва, і зазначив, що столична влада оновлює громадський транспорт столиці, щоби він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи на проїзд.

«Ми робимо все, щоби Київ був сучасним і комфортним містом, яким зручно пересуватися – і значну роль у цьому відіграє громадський транспорт. Минулого року ми значно оновили рухомий склад комунального транспорту столиці. Зокрема, капітально відремонтували 260 одиниць рухомого складу. Закупили 61 тролейбус і 11 нових сучасних трамваїв із низьким рівнем підлоги. А також придбали 50 автобусів, які сьогодні тут оглянули, – наголосив Віталій Кличко. – Вже за тиждень вони почнуть курсувати на маршрутах у столиці – новими автобусами підсилять існуючий рухомий склад, а на трьох маршрутах його повністю оновлять. Таким чином, скоротиться й інтервал руху столичних автобусів», – розповів міський голова.

Мер столиці зазначив, що за результатами тендеру були закуплені 50 автобусів МАЗ, які відповідають всім сучасним українським і європейським стандартам і нормам.

«Ці автобуси мають низьку підлогу, пристосовані для людей із особливими потребами, облаштовані кондиціонерами, екологічний стан відповідає cтандартам EURO-5», – зауважив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що закупівля нових автобусів дозволить також відкрити нові магістральні маршрути № 118 «ст. м. Чернігівська – ст. м. Політехнічний інститут», та № 119 «вул. Смолича – Контрактова площа».

«Столична влада оновлює громадський транспорт у столиці, щоби він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи на проїзд. І ми не тільки закуповуємо новий транспорт, а й відкриваємо два нових маршрути за рекомендацією Світового банку, разом із яким розробили нову транспортну схему міста», – зазначив мер столиці.

Віталій Кличко також зауважив, що в липні 2015 року була створена спецстанція техобслуговування, яка працює над відновленням автобусного парку.