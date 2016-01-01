Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
- 26 Грудня, 15:48
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Наслідки пожежи на ринку секонд-хенду
Обставини події в Києві з'ясовують правоохоронці
Секонд-хенд на вулиці Мурманській біля метро «Лісова», де вчора сталася серйозна пожежа, вигорів повністю. Сьогодні на місці надзвичайної події продовжують працювати рятувальники і поліція.
Судячи з пошкоджень, розбирати конструкції будуть ще не один день (нагадаємо, за даними ДСНС Києва, тут вигоріло 2 тис. кв.м). Поруч зі згорілим секонд-хендом сьогодні вже тривала торгівля.
Більшість продавців упевнені, що загоряння виникло в результаті підпалу. Але точну причину повинні назвати правоохоронці.
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Джерело: Сегодня