Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі

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Наслідки пожежи на ринку секонд-хенду

Обставини події в Києві з'ясовують правоохоронці

Секонд-хенд на вулиці Мурманській біля метро «Лісова», де вчора сталася серйозна пожежа, вигорів повністю. Сьогодні на місці надзвичайної події продовжують працювати рятувальники і поліція.

Судячи з пошкоджень, розбирати конструкції будуть ще не один день (нагадаємо, за даними ДСНС Києва, тут вигоріло 2 тис. кв.м). Поруч зі згорілим секонд-хендом сьогодні вже тривала торгівля.

Більшість продавців упевнені, що загоряння виникло в результаті підпалу. Але точну причину повинні назвати правоохоронці.

Джерело: Сегодня