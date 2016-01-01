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    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі

    • 26 Грудня, 15:48
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    Наслідки пожежи на ринку секонд-хенду
    Наслідки пожежи на ринку секонд-хенду

    Обставини події в Києві з'ясовують правоохоронці

    Секонд-хенд на вулиці Мурманській біля метро «Лісова», де вчора сталася серйозна пожежа, вигорів повністю. Сьогодні на місці надзвичайної події продовжують працювати рятувальники і поліція.

    Судячи з пошкоджень, розбирати конструкції будуть ще не один день (нагадаємо, за даними ДСНС Києва, тут вигоріло 2 тис. кв.м). Поруч зі згорілим секонд-хендом сьогодні вже тривала торгівля.

    Більшість продавців упевнені, що загоряння виникло в результаті підпалу. Але точну причину повинні назвати правоохоронці.

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    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі
    Моторошні фото зі згарища: як виглядає ринок секонд-хенду після пожежі

    Джерело: Сегодня

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