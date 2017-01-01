На Київщині обмежили рух вантажівок та автобусів

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Ожеледиця на дорогах

У Київській області тимчасово обмежили рух автобусів та вантажівок через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

«З 8:30 години 3 лютого вводиться обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення в Київській області», - йдеться в повідомленні.

Так вирішили, щоб уникнути аварій на дорогах. Зранку в столиці та області йде дощ, ожеледиця.

У цей час у Києві через вантажівки сталося кілька ДТП.

Зокрема, на вул. Заболотного фуру розвернуло на слизькій дорозі. Також відбулася ще одна аварія за участю двох вантажівок і легковика.

На мосту на Одеській площі стоїть фура з розбитою передньою частиною, там також виникла пробка.

Нагадаємо, що сьогодні в ранці у Києві сталося масштабна ДТП на проспекті Перемоги.