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    На Київщині обмежили рух вантажівок та автобусів

    • Сьогодні, 12:07
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    Ожеледиця на дорогах

    У Київській області тимчасово обмежили рух автобусів та вантажівок через погіршення погодних умов.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

    «З 8:30 години 3 лютого вводиться обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення в Київській області», - йдеться в повідомленні.

    Так вирішили, щоб уникнути аварій на дорогах. Зранку в столиці та області йде дощ, ожеледиця.

    У цей час у Києві через вантажівки сталося кілька ДТП.

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    Зокрема, на вул. Заболотного фуру розвернуло на слизькій дорозі. Також відбулася ще одна аварія за участю двох вантажівок і легковика.
    На мосту на Одеській площі стоїть фура з розбитою передньою частиною, там також виникла пробка.

    Нагадаємо, що сьогодні в ранці у Києві сталося масштабна ДТП на проспекті Перемоги.

    Джерело: Gazeta.ua
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