У Києві орудує шахрай: чоловік за допомогою гіпнозу пограбував кафе

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В ході «бесіди» він весь час вимовляє фразу «Не збідніє рука, що дає», після якої потерпілий нічого не пам'ятає і не розуміє

У Києві шахрай під гіпнозом грабує людей і розплачується фальшивими купюрами. Про це 112.ua сообщили постраждалі.

Зокрема в Дарницькому районі чоловік переконав касира, що дає йому купюри євро, які опинилися обманкою. Він взяв товар і, отримавши здачу, пішов. У підсумку виявилося, що це муляж. Як виявилося, такий випадок не єдиний і про такі події вже повідомляли столичні ЗМІ.

На рахунку шахрая, який за описом підходить до вищезазначеного, вже як мінімум чотири пограбування.

Так, в районі вулиці Декабристів «гіпнотизер» обікрав чоловіка на 16 тис. грн (всі купюри по 500 грн), в районі Русанівської Набережної у іншого чоловіка таким же чином зникли 10 тис. гривень, на вулиці Урловській – 7 тис. гривень.

Як йдеться в співтоваристві «Київ оперативний» в Facebook, чоловік кавказької зовнішності, 40-50 років, зріст 180-185 см, щільної статури, приблизно 90 кг, «дорого одягнений», є легка неголеність, трохи сивини на голові, на пальці правої руки носить масивну печатку із платини, при собі має телефон VERTU, який постійно демонструє. Можливо, володіє гіпнотичними здібностями.

«В ході «бесіди» він весь час вимовляє фразу «Не збідніє рука, що дає», після якої потерпілий нічого не пам'ятає і не розуміє», - сказано в повідомленні.