Холодницький зізнався, що Насіров його втомив

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Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор зізнався: у нього були сумніви щодо доказів у справі Насірова

У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури були сумніви щодо доказів у справі колишнього очільника Фіскальної служби Романа Насірова, тому підозра довго не оголошувалась. Про це розповів глава САП Назар Холодницький, пише «Цензор».

«Підозра надійшла до нас 8 лютого 2017 року... 9 числа вона в мене на столі й опинилась. Я дав вказівку витребувати матеріали провадження», - сказав він і додав, що 10 лютого скликав нараду, на яку «керівництво НАБУ не змогло з’явитися, бо в них були якісь інші зустрічі. Нараду ми провели 13 чи 14 лютого».

За словами Холодницького, за цей час прокурори вже вивчили матеріали та в них виникли певні сумніви. «На нараді було проговорено, щоб аби підозра була погоджена, треба провести кілька додаткових слідчих дій, щоб спростувати ті сумніви, які були в процесуальних керівників… Були нестиковки між матеріалами та висновками, виписаними в проекті підозри», - уточнив він.

Антикорупційний прокурор також розказав, що детективам знадобилось два тижні для виконання вказівок прокурора, які усунули наявні нестиковки. «Тому всі ці необґрунтовані твердження, що підозра в Холодницького на столі лежала з грудня 2016 року, що я її тут ховав – є абсолютна брехня», - додав він.

Холодницький зазначив, що за весь час – від підписання підозри донині – у нього виникло «відчуття втоми». «Нам знадобилося 4 дні, щоб обрати запобіжний захід. І це тільки початок…», - сказав він.

Раніше Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

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