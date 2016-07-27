Прем'єр-міністр Сербії Вучич подякував Путіну і Меркель за підтримку

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Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич і президент Росії Володимир Путін

Прем'єр Сербії відвідав Берлін 15 березня, а Москву - 27 березня

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич, який переміг на президентських виборах, висловив особливу подяку президенту Росії Володимиру Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за підтримку під час виборчої кампанії.

«Особливо хочу висловити подяку пані Меркель і Володимиру Володимировичу Путіну за те, що мали сміливість вести переговори з Сербією і зі мною як з головою уряду і в ході кампанії, хоча я їм обом сказав, що залишалося відповідно п'ятнадцять і три дні до настання передвиборної тиші . Спасибі їм за це, і це говорить про те, що вони добре думають і про Сербію, і не так вже й погано про мене», - заявив Вучич.

Відзначається, що прем'єр Сербії відвідав Берлін 15 березня, а Москву - 27 березня.

Раніше Олександр Вучич заявив, що громадяни країни, які проголосували за нього, підтримують налагодження відносин з Росією і Китаєм.

За попередніми даними, Вучич набрав 58% голосів.

Друге місце зайняв кандидат від опозиції Саша Янкович з 14% голосів.

Раніше головний комітет Сербської прогресивної партії офіційно затвердив в якості кандидата на пост президента країни прем'єр-міністра Олександра Вучича, який хоче посилення зв’язків з Росією.

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Джерело: РИА НОВОСТИ