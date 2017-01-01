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    200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців

    • Сьогодні, 00:49
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    Чоловік, який представився помічником Юрія Луценка
    Чоловік, який представився помічником Юрія Луценка

    У водія виявлено 1,2 проміле алкоголю в крові

    У Святошинському районі Києва правоохоронці наздоганяли Toyota Camry, водій якої намагався втекти на швидкості близько 200 км/год. Автомобіль рухався по проспекту Перемоги в бік центру.

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    Про це повідомляє «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.

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    200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців
    200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців
    200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців
    200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців
    200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців

    В районі автостанції Дачній, водій тойоти, скинув швидкість через потік машин, зачепив поліцейський пріус, а той в свою чергу кинуло у відбійник, обійшлося без постраждалих. Водій Toyota Camry перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тест на Драгер показав 1,2 проміле.

    Повідомляється, що чоловік представився помічником Юрія Луценка. Автомобіль горе-водія відправили на штрафмайданчик.

    Як повідомляв «Главком», 14 лютого п'яний винуватець ДТП погрожував київським поліцейським і намагався втекти після ДТП

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