200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців

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Чоловік, який представився помічником Юрія Луценка

У водія виявлено 1,2 проміле алкоголю в крові

У Святошинському районі Києва правоохоронці наздоганяли Toyota Camry, водій якої намагався втекти на швидкості близько 200 км/год. Автомобіль рухався по проспекту Перемоги в бік центру.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.

В районі автостанції Дачній, водій тойоти, скинув швидкість через потік машин, зачепив поліцейський пріус, а той в свою чергу кинуло у відбійник, обійшлося без постраждалих. Водій Toyota Camry перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тест на Драгер показав 1,2 проміле.

Повідомляється, що чоловік представився помічником Юрія Луценка. Автомобіль горе-водія відправили на штрафмайданчик.

Як повідомляв «Главком», 14 лютого п'яний винуватець ДТП погрожував київським поліцейським і намагався втекти після ДТП