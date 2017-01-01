200 км/год: в Києві п’яний «помічник Луценка» тікав від правоохоронців
- Сьогодні, 00:49
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У водія виявлено 1,2 проміле алкоголю в крові
У Святошинському районі Києва правоохоронці наздоганяли Toyota Camry, водій якої намагався втекти на швидкості близько 200 км/год. Автомобіль рухався по проспекту Перемоги в бік центру.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.
В районі автостанції Дачній, водій тойоти, скинув швидкість через потік машин, зачепив поліцейський пріус, а той в свою чергу кинуло у відбійник, обійшлося без постраждалих. Водій Toyota Camry перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тест на Драгер показав 1,2 проміле.
Повідомляється, що чоловік представився помічником Юрія Луценка. Автомобіль горе-водія відправили на штрафмайданчик.
Як повідомляв «Главком», 14 лютого п'яний винуватець ДТП погрожував київським поліцейським і намагався втекти після ДТП