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    Аброськін став заступником глави Нацполіції

    • Сьогодні, 15:28
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    В'ячеслав Аброськін
    В'ячеслав Аброськін

    Указ про призначення підписав Аваков

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав указ про призначення головного поліцейського Донеччини В’ячеслава Аброськіна заступником керівника Національної поліції України.

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    «Відповідне подання про призначення вніс голова Національної поліції України генерал поліції третього рангу Сергій Князєв», - йдеться в повідомленні.

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    Як зазначили в прес-службі, указ був підписаний іще вчора, 10 березня.

    Нагадаємо, днями Аброськін підписав розпорядження про заборону ввезення зброї на територію Донецької області.

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