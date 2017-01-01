Аброськін став заступником глави Нацполіції
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В'ячеслав Аброськін
Указ про призначення підписав Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав указ про призначення головного поліцейського Донеччини В’ячеслава Аброськіна заступником керівника Національної поліції України.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
«Відповідне подання про призначення вніс голова Національної поліції України генерал поліції третього рангу Сергій Князєв», - йдеться в повідомленні.
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Як зазначили в прес-службі, указ був підписаний іще вчора, 10 березня.
Нагадаємо, днями Аброськін підписав розпорядження про заборону ввезення зброї на територію Донецької області.