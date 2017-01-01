Адвокат Януковича каже, що у його підзахисного не конфісковували $1,4 млрд

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За словами адвоката, вже подано позов щодо захисту честі і гідності до Печерського суду екс-президента-втікача

Захист Віктора Януковича заперечує його причетність до конфіскованих 1,5 млрд доларів. Відповідну заяву в ефірі телеканала «112 Україна» висловив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

«Я повністю спростовую цю інформацію. На сьогоднішній день у зв'язку з її активним поширенням захистом навіть було подано позов до Печерського суду про її спростування. На руках у мене є виписки за рахунками Віктора Януковича з Ощадбанку, там зовсім інша сума. Йдеться про 28 млн грн, які заарештовані і які не конфіскуються зараз. Це гроші його особового рахунку, його особисті заощадження, з яких були сплачені всі податки. Тому остання, активно поширювана інформація про арешт коштів, про їх конфіскацію і вилучення повністю не відповідає дійсності», – заявив Сердюк.

За словами адвоката, вже подано позов щодо захисту честі і гідності у Печерський суд, який буде доповнено вимогою: «спростувати інформацію про конфіскацію нібито раніше заарештованих неіснуючих $1,5 млрд».

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.