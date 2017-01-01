Аграмунт зник відучора: президент ПАРЄ не з'явився на засідання сесії

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт

25 квітня о 13 по Страсбургу ( 14 по Києву) відбудуться відкриті слухання щодо поіздки трьох ключових керівників ПАРЄ до Сиріі разом з росіянами

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відставки якого вчора вимагали деякі депутати, відсутній на засіданні сесії організації.

Як передає УНІАН, Аграмунт відсутній в залі від учорашнього дня після того, як більшість депутатів закликали його подати у відставку через візит у березні до Сирії разом з делегацією російських депутатів.

Депутати ПАРЄ також наполягали, щоб розгляд цього питання було внесено до порядку денного. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.

Очікується, що о 13.00 ( 14.00 за київським часом) на засіданні ПАРЄ розпочнеться публічне обговорення дій Аграмунта через його поїздку до Сирії.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради, звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою його втрату посади як президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.

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