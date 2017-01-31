The Washington Post пов’язала загострення в Авдіївці з телефонною розмовою Путіна і Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залпи ракет «Град» і важкої артилерії, які обрушуються на позиції української армії починаючи з неділі, виглядають як перевірка, чи поступиться Трамп тиску з боку Москви

«Чи могло бути простим збігом, що підтримувані Росією сили в Україні почали найпотужніший за кілька місяців наступ через день після того, як Володимир Путін поговорив по телефону із президентом Трампом? Якось ми в цьому сумніваємося», – пишуть у редакційній статті журналісти The Washington Post.

На думку авторів, залпи «Градів» і важкої артилерії, які обрушуються на позиції української армії починаючи з неділі, швидше виглядають як перевірка, чи поступиться новий президент США тиску з боку Москви.

Питання про зняття санкцій з Росії так і не було прийнято. «Можливо, розчарований Путін відчув необхідність здійснити деякий тиск з іншого боку», – припускає видання. Або він, можливо, хотів зірвати зустріч українського президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, призначену на понеділок.

«Хоч би як там було, російська артилерія, що мовчала тижнями, раптом відкрила вогонь у неділю в районі контрольованої Києвом Авдіївки, на північ від сепаратистського Донецька. Обстріл незабаром поширився на південь, до Маріуполя», – йдеться в статті. Журналісти додають, що при цьому «українські солдати і цивільні особи були завалені загрозливими текстовими повідомленнями», вбачаючи в цьому почерк Кремля.

Певний економічний прогрес України не в інтересах Путіна, продовжують журналісти. «В економічних та інституційних реформах у країні спостерігається прогрес, нехай і повільний. Нові бойові дії ставлять все це під загрозу. Ще однією метою Путіна може бути підштовхування Трампа до поступок, яких домагається Москва: не просто зняти санкції, а й визнати сферу впливу Росії, що включає в себе Україну. «В обмін на що?» – запитує редакція.

«Трамп неодноразово згадував можливість співпраці з Росією в боротьбі з «Ісламською державою» на Близькому Сході. Але ця американсько-російська співпраця також була головною метою Путіна. Іншими словами, подібна угода може надати Путіну «те, що він насправді хоче, в обмін на те, що він також насправді хоче», міркують автори.

«Якщо Трамп погодиться на це, то Путін доб'ється третьої мети – зменшення глобального впливу США в інтересах Росії», – вважають вони.

Як повідомив штаб АТО, сьогодні о сьомій годині ранку російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ в Авдіївці. Противника зупинено. Бій триває.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Читайте також: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»