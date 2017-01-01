Антикорупційне агентство склало 45 протоколів на керівників партій

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Несвоєчасне подання звіту від політичної партії карається штрафом

Національне агентство з питань запобігання корупції склало 45 протоколів про адміністративні порушення з боку керівників партій. Про це на брифінгу повідомила глава НАЗК Наталя Корчак.

«Ми складаємо протоколи на політичні партії. За два перших місяці цього року на керівників політичних партій було складено близько 45 протоколів про адміністративні порушення. Це говорить, що ми ні для кого не робимо виключень», - сказала вона.

За її словами, несвоєчасне подання звіту від політичної партії карається штрафом.

Нагадаємо, раніше НАЗК назвало 12 партій, у звітах яких виявили кримінальні правопорушення.