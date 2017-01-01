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    Антиросійські кандидати в президенти Франції вирішили об’єднатися

    • Сьогодні, 15:11
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    Представник партії зелених і соціаліст підуть на вибори разом

    Два провідних політики Франції оголосили про об'єднання своїх програм і висунення єдиного кандидата в президенти. Представник партії зелених Яннік Жадо і соціаліст Бенуа Амон підуть на вибори разом, претендувати на вищий пост буде останній. Про це повідомляє FRANCE 24. Відтепер Амон має всі шанси наздогнати лідерів.

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    Обидва політики виступають за збереження і посилення антиросійських санкцій. Так, Бенуа Амон вважає президента Франції Франсуа Олланда, також соціаліста, політиком, який «потакає» Росії.

    «Це ставлення благодушності відносно Володимира Путіна, я його не можу зрозуміти! Мова йде про агресивний імперіалізм з боку росіян, відповідати на нього слід жорсткістю і вже точно не благодушністю», – заявив під час первинних виборів соціаліст.

    Колишній кандидат у президенти Яннік Жадо, представник партії зелених і союзник кандидата від Соцпартії, також не прихильник Кремля. Восени 2016-го еколог, який має депутатський мандат Європарламенту, закликав Франсуа Олланда скасувати візит Путіна до Парижа. Тоді точку зору критиків Кремля в Єлисейському палаці взяли до уваги, програму зустрічі скоротили, під впливом чого від відвідин Франції президент РФ відмовився. Жадо в ході тієї кампанії називав Путіна «м'ясником сирійського міста Алеппо».

    Нагадаємо, що раніше глава французького зовнішньополітичного відомства Жан-Марк Еро звинуватив російську владу в організації передбачуваних хакерських атак на сайт та електронну поштову скриньку кандидата у президенти республіки Еммануеля Макрона.

     

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