Аваков: Рівень довіри українців до патрульної поліції впав на 20%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патрульні поліцейські

Водночас міністр розраховує, що патрульні скоро наберуться досвіду

Рівень довіри українців до патрульної поліції впав на 20% – від 60% на початку її запуску до нинішніх 40%. Про це в інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Ми мали пік захоплення і обожнювання патрульною поліцією, яка в якийсь момент досягала 60% рівня довіри. Зараз це опустилося до тверезої повсякденності – 40%. Ми маємо деяке підвищення довіри в загальному в системі поліції, там близько 25%. Але це статистика», - уточнив Аваков.

Міністр говорить, що «досвід європейських країн і взагалі розвинених нормальних демократій каже, що там, де поліція буде користуватися довірою більше 50%, тобто більшості населення, там ми будемо мати стійку правоохоронну систему».

«Я дуже розраховую, що таку систему ми будемо мати в найближчі три-п'ять років. Коли ці молоді хлопці, яких ми набрали зараз за конкурсами, почнуть займати керівні посади, коли наберуться досвіду, коли перестануть розбивати машини, над якими всі так потішаються. І ця ситуація стабілізується, коли ми стабілізуємо законодавство. Але це процес, крок за кроком», - заявив Аваков.

Як повідомляв «Главком», Аваков також анонсував повну ліквідацію пожежної інспекції та заявив, що Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне порядок товарообміну з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.