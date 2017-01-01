Австрія вийде з угоди про розподіл біженців між країнами ЄС

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Крістіан Керн

Канцлер Австрії заявив, що його країна заслуговує на виняток щодо міграційної політики ЄС

Уряд Австрії вирішив вийти з угоди про розподіл мігрантів між державами-членами Європейського союзу, оскільки, на його думку, країна вже виконала свої зобов’язання щодо прийому біженців, передає Reuters.

«Ми вважаємо, що для Австрії необхідно зробити виняток, бо зобов'язання вже виконані. Будемо обговорювати це з Європейською комісією. Ми якнайшвидше направимо лист, а потім почнемо переговори», – заявив журналістам канцлер Австрії Крістіан Керн після засідання уряду.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде дотримуватися встановлених Євросоюзом квот на прийом біженців. Угорщина планує закрити табори для мігрантів всередині країни.

Як повідомлялося, в Середземному морі врятували понад тисячу мігрантів.

Нагажаємо, Саудівська Аравія хоче депортувати п'ять мільйонів мігрантів.

В Німеччині за рік скоєно 3,5 тисячі нападів на мігрантів.