Саудівська Аравія хоче депортувати п'ять мільйонів мігрантів

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Мігранти

Влада арабської країни побоюється, що численні мігранти вимагатимуть підданства Саудівської Аравії

Влада Cаудівської Аравії має намір депортувати 20% свого населення - близько п’яти мільйонів нелегальних мігрантів. Відповідна ідея обговорюється в Консультативній асамблеї країни.

Зазначено, що ця ініціатива виникла у депутата доктора Садка Фаделя. Побоювання у влади викликає той факт, що мігранти захочуть «натуралізуватися, отримавши саудівське підданство.

У 2013 році влада Саудівської Аравії зобов'язала нелегальних мігрантів покинути межі країни. Тоді в країні почалися рейди з метою вирахувати приїжджих. Роботодавцям, які брали на роботу мігрантів, погрожували санкціями.

Під загрозу потрапляли й орендодавці, які здавали квартири нелегалам. Тоді близько 900 тисяч нелегалів продовжили свої прострочені візи. З країни добровільно виїхало 2400 порушників.

До слова, в Німеччині у 2016 році було скоєно понад 3,5 тисячі нападів на мігрантів - тобто близько 10 нападів на день.

Джерело: РБК-Україна