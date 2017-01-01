Колапс у справі Насірова: нардепи готують скарги в Генпрокуратуру й НАБУ
- Сьогодні, 18:27
-
Розсилка
Депутати обіцяють ініціювати кримінальне розслідування щодо глави Солом'янського райсуду
Група депутатів Верховної Ради вимагатимуть кримінального розслідування стосовно глави Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.
Про це в Фейсбуці повідомив народний депутат Сергій Лещенко після того, як Солом'янський суд в неділю не зміг обрати запобіжний захід голові ДФС Роману Насірову.
«Відповідну заяву буде направлено в Генпрокуратуру і НАБУ, якщо до 19 години неділі вона не виконає свої прямі обов'язки - а саме організувати роботу суду по справі Насірова», - написав депутат.
За його інформацією, в суботу ввечері Солом'янський суд відвідав Ярослав Головачов, який очолює Апеляційний суд Києва.
«І саме це призвело до сьогоднішнього колапсу у справі Насірова: голова Солом'янської суду Шереметьєва сказала не виходити на роботу другому черговому судді, унеможлививши розгляд відводу судді у справі Насірова в терміни його перебування під вартою. Таким чином, було зроблено все, щоб до 23 години обрання запобіжного заходу Насірову так і не відбулося - і його відпустили з-під варти», - переконаний Лещенко.
Він наголосив, що Шереметьєва як глава суду відповідає за організацію його роботи, і вона зобов'язана дати можливість автоматизованій системі визначити другого чергового суддю на неділю і викликати його на роботу.
«Ми також вимагаємо відставки голови Апеляційного суду Києва Головачова, відомого своїми щільними контактами зі «смотрящим» по судах України Олександром Грановським. Саме ця зв'язка «Шереметьєва - Головачов – Грановський» є реалізатором схеми Банкової з порятунку Насірова від арешту», - стверджує депутат.
Як повідомлялося, раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.
НАБУ закликало суддів Солом'янського райсуду Києва невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову.
Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».
За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень. Кабмін відсторонив Насірова від посади на час розслідування.
Джерело: Українська правда