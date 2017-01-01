Колапс у справі Насірова: нардепи готують скарги в Генпрокуратуру й НАБУ

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Роман Насіров

Депутати обіцяють ініціювати кримінальне розслідування щодо глави Солом'янського райсуду

Група депутатів Верховної Ради вимагатимуть кримінального розслідування стосовно глави Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.

Про це в Фейсбуці повідомив народний депутат Сергій Лещенко після того, як Солом'янський суд в неділю не зміг обрати запобіжний захід голові ДФС Роману Насірову.

«Відповідну заяву буде направлено в Генпрокуратуру і НАБУ, якщо до 19 години неділі вона не виконає свої прямі обов'язки - а саме організувати роботу суду по справі Насірова», - написав депутат.

За його інформацією, в суботу ввечері Солом'янський суд відвідав Ярослав Головачов, який очолює Апеляційний суд Києва.

«І саме це призвело до сьогоднішнього колапсу у справі Насірова: голова Солом'янської суду Шереметьєва сказала не виходити на роботу другому черговому судді, унеможлививши розгляд відводу судді у справі Насірова в терміни його перебування під вартою. Таким чином, було зроблено все, щоб до 23 години обрання запобіжного заходу Насірову так і не відбулося - і його відпустили з-під варти», - переконаний Лещенко.

Він наголосив, що Шереметьєва як глава суду відповідає за організацію його роботи, і вона зобов'язана дати можливість автоматизованій системі визначити другого чергового суддю на неділю і викликати його на роботу.

«Ми також вимагаємо відставки голови Апеляційного суду Києва Головачова, відомого своїми щільними контактами зі «смотрящим» по судах України Олександром Грановським. Саме ця зв'язка «Шереметьєва - Головачов – Грановський» є реалізатором схеми Банкової з порятунку Насірова від арешту», - стверджує депутат.

Як повідомлялося, раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.

НАБУ закликало суддів Солом'янського райсуду Києва невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову.

Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень. Кабмін відсторонив Насірова від посади на час розслідування.

Джерело: Українська правда