Банкова озвучила зміст останніх телефонних переговорів Порошенка з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Адміністрації президента заявили, що не повідомляли журналістам про телефонні розмови Порошенка та Путіна через їхню безрезультатність

Під час загострення ситуації на Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по Нормандському формату. Через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські ЗМІ повідомили, що з початку року Путін і Порошенко розмовляли по телефону чотири рази.

Редакція інформаційного агентства «Главком» тиждень тому направила запит на Банкову щодо змісту цих переговорів, але Адміністрація президента не відповіла на нього.

Як відомо, російська агресія на Донбасі та захоплення Криму – головна причина, через яку Київ та Москва опинилися у стані війни.

Наразі ситуація на Донбасі в черговий раз загострилася через те, що ватажки «ДНР» і «ЛНР» сьогодні ввели «зовнішнє управління» на підприємствах української юрисдикції, що діють на окупованих проросійськими терористами територіях.

Читайте також статтю: Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?