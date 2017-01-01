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    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні

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    Площа Слави у Києві. Церемонія вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Площа Слави у Києві. Церемонія вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні

    Заходи з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбуваються на площі Слави

    У Києві на площі Слави відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    У заході взяв участь президент України Петро Порошенко.

    До обеліску Слави квіти несуть політики, громадські діячі та прості громадяни України.

    О 10:30 розпочалося складання військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Місце заходу – Національний музей історії України у Другій світовій війні.

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    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Біля станції метро «Арсенальна» у Києві встановлено металодетекторні рамки, через які проходять усі бажаючі взяти участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні, що відбудеться на площі Слави.

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