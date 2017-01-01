У Києві поліція заблокувала офіс «Добровольчого руху ОУН»

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Фото: Радіо Свобода Вулиця Мазепи у Києві

Організація планувала завадити проведенню акції «Безсмертний полк» у Києві

Поліція заблокувала на вулиці Мазепи в Києві офіс організації «Добровольчий рух ОУН», яка планувала завадити проведенню акції «Безсмертний полк» у Києві.

Активісти скликали «всіх патріотів» на 9:00 9 травня до станції метро «Арсенальна», щоб, як сказано в повідомленні організації у Facebook, «зустріти вату по-козацьки».

Як повідомила речниця організації «Добровольчий рух ОУН» Вікторія Дреєва, в офісі нині перебуває близько десяти осіб. Сама вона намагалася пройти всередину, але співробітники поліції сказали їй, що до офісу пропустять, а вийти їй не вдасться.

У День перемоги над нацизмом у Києві та інших містах України запланована хода під назвою «Безсмертний полк» – акції, яку проводять у Росії щороку у цей день. У Службі безпеки України заявили, що не мають підстав її заборонити, але правоохоронці вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

У Росії «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.

Нині організацією акції займається прокремлівський «Загальноросійський народний фронт», після чого почали з’являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про шану будь-яких учасників тієї війни.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Біля станції метро «Арсенальна» у Києві встановлено металодетекторні рамки, через які проходять усі бажаючі взяти участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні, що відбудеться на площі Слави.

Джерело: Радіо Свобода