Безвіз для України: Порошенко привітав співвітчизників

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Президент України Петро Порошенко

Порошенко зазначив, що безвіз матиме чимале практичне значення для багатьох громадян

Президент України Петро Порошенко звернувся до співвітчизників щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що безвіз матиме чимале практичне значення для багатьох громадян. «Майже три мільйони українців вже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, ті паспорти, які необхідні для безвізових поїздок. Лише за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу»,- повідомив він.

Президент зазначив, що «і уряд, і вся влада мають наполегливо працювати над тим, щоби кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала».

«Але рішення Європарламенту – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування. Це – ще більші гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це – символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи», - підкреслив Порошенко.

Він вважає сьогоднішнє голосування визнанням Європейським парламентом глибини реформ в Україні.

Порошенко висловив вдячність президентові Європарламенту, доповідачам Європарламенту з українського питання, делегації по зв’язкам з Україною, групі «Друзі України в Європарламенті» та всім євродепутатам за їхні особисті зусилля для реалізації важливої для кожного українця мети. Також він подякував українським дипломатам, народним депутатам, громадським організаціям, які рухали цей процес.

«Вклоняюся славним українським воїнам, які в боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, але й усю систему цінностей Старого Світу», - додав також Порошенко.

Він привітав громадян України з успішним голосуванням в Європейському парламенті.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це під час Київського безпекового форуму. Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Російські ЗМІ розгублені та поки що не знають, як реагувати та як висвітлювати цю подію.

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