Безвізовий режим набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня

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Українці зможуть подорожувати вільно Європою на основі біометричного закордонного паспорта

Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«У ніч з 10 на 11 червня ми очікуємо, що безвізовий режим де-факто і де-юре набуде чинності. Наші громадяни зможуть на основі біометричного закордонного паспорту подорожувати», — повідомив Єлісєєв.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

Раніше повідомлялося, що Порошенко прибув у Страсбург на підписання безвізу для України.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

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