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    Безвізовий режим набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня

    • Сьогодні, 17:11
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    Українці зможуть подорожувати вільно Європою на основі біометричного закордонного паспорта

    Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

    «У ніч з 10 на 11 червня ми очікуємо, що безвізовий режим де-факто і де-юре набуде чинності. Наші громадяни зможуть на основі біометричного закордонного паспорту подорожувати», — повідомив Єлісєєв.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко прибув у Страсбург на підписання безвізу для України.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

    Також читайте: Костянтин Єлісєєв: Після надання безвізу Євросоюз одразу поставить нас на моніторинг

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