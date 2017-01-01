Заявку на отримання допомоги при народженні дитини відтепер можна подати онлайн
- Сьогодні, 04:19
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Наразі послуга діє на сайті Мінсоцполітики
На офіційному сайті Міністерства соціальної політики відтепер можна онлайн подавати заяву на отримання допомоги при народженні дитини.
Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Досі документи для призначення допомоги можна було подати лише у паперовій формі. У 2016 році близько 400 тисяч українців для цього особисто відвідали органи соціального захисту населення.
«Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування. Батьки можуть подати такі документи у будь-який зручний час за допомогою мережі Інтернет, без необхідності особистого відвідування районного управління соцзахисту населення», - повідомляють у міністерстві.
Електронна послуга вже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики, згодом вона також буде доступна на єдиному державному порталі адміністративних послуг.
У Мінсоцполітики додають, що електронні форми з автоматичною перевіркою введених даних та інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.