Заявку на отримання допомоги при народженні дитини відтепер можна подати онлайн

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Наразі послуга діє на сайті Мінсоцполітики

На офіційному сайті Міністерства соціальної політики відтепер можна онлайн подавати заяву на отримання допомоги при народженні дитини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Досі документи для призначення допомоги можна було подати лише у паперовій формі. У 2016 році близько 400 тисяч українців для цього особисто відвідали органи соціального захисту населення.

«Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування. Батьки можуть подати такі документи у будь-який зручний час за допомогою мережі Інтернет, без необхідності особистого відвідування районного управління соцзахисту населення», - повідомляють у міністерстві.

Електронна послуга вже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики, згодом вона також буде доступна на єдиному державному порталі адміністративних послуг.

У Мінсоцполітики додають, що електронні форми з автоматичною перевіркою введених даних та інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.