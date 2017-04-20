Bloomberg дізналося, що насправді Путін збирається робити з Донбасом

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Володимир Путін

Путін користується невизначеністю позиції США щодо проблем України

Президент РФ Володимир Путін посилює контроль над Донбасом, повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела, близькі до російської владної верхівки. За даними співрозмовників агентства, його стратегія полягає в намірі повністю відокремити Донбас за рахунок поступової інтеграції з Росією.

«У плани Росії не входить офіційне визнання або приєднання територій самопроголошених республік», - розповіли джерела.

У статті йдеться, що Росія діє поступово, використовуючи в тому числі економічну блокаду з боку українських активістів, а також вибудовуючи ключові економічні зв'язки з самопроголошеними республіками.

У матеріалі наголошується, що Путін користується невизначеністю позиції США щодо проблем України. Таким чином Путін зводить нанівець надії на виконання Мінських угод і швидке скасування санкцій.

Як повідомлялось, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов раніше повідомив, що війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України.