Путін відправив на Донбас свої найпотужніші танки з «палаючими очима», - Bellingcat

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Фото: Bellingcat

Особливістю цих танків стали так звані палаючі очі на вежі - прожектори комплексу оптико-електронної протидії Штора-1

На Донбасі зафіксовано основний бойовий танк Росії T-90 і його модифікації, що є найпотужнішою бронетанковою технікою на озброєнні сухопутних військ РФ.

Про це повідомляє Bellingcat.

Перші серійні модифікації T-90 були випущені в 1992 році. Особливістю цих танків стали так звані палаючі очі на вежі - прожектори комплексу оптико-електронної протидії Штора-1. Їхня функція - порушення роботи систем лазерного наведення атакуючих протитанкових снарядів.

Повідомлення про те, що танки сімейства T-90 були помічені на сході України, почали надходити влітку 2014 року. До 2016 року візуального матеріалу, що підтверджує ці факти, було небагато.

Прикладом може бути відео, опубліковане в YouTube, яке, ймовірно, було знято 25 серпня 2014 року.

Відео було записане в кінці боїв за Іловайськ, коли противник активно вів бойові дії. Примітним є той факт, що під час боїв декілька російських танків були знищені. Без оригінального файлу встановити точну дату зйомки неможливо, однак підтвердити місце записи за допомогою методу геолокації можна.

На карті нижче відзначені точки, які вдалося знайти за зображеннями за допомогою методу геолокації.

Танки T-90A, ймовірно, належать 136-й окремій мотострілковій бригаді.