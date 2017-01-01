Бої під Авдіївкою: у бойовиків 15 вбитих, 24 поранених

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Загибель російських військовослужбовців на Донбасі

Командування бойовиків здійснює навмисне приховування інформації про втрати

Російсько-окупаційні війська понесли значні втрати під час штурмових дій в районі авдіївської промзони. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«З 29 січня ц.р. відмічається загострення ситуації в районі промислової зони Авдіївка. Внаслідок ударів у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбито – 15 (14 – зі складу 11 окремого мотострілецького полку /Макіївка/, один – зі складу 100 окремої мотострілецької бригади /Донецьк/ 1 АК ЗС РФ); поранено – 24 (11 – зі складу 11 окремого мотострілецького полку)», - йдеться в повідомленні ГУр

Зазначається, що серед вбитих зі складу 11 окремого мотострілецького полку в ході бойових дій в районі Авдіївки – військовий злочинець командир стрілецького батальйону Балакай Іван Андрійович (позивний «Грек»).



«Зважаючи на значні втрати серед особового складу 11 окремого мотострілецького полку, командування полку здійснює навмисне приховування інформації з метою недопущення зниження морально-психологічного стану у підпорядкованих підрозділах окупаційних військ», - повідомляє українська розвідка.

Нагадаємо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних.