«Боярышник» більше не вбиває: протягом останніх шести днів у Росії не зафіксували жодного смертельного випадку

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LETA

Косметичний лосьйон став причиною загибелі 76 осіб у Іркутську

Мер Іркутська Дмитро Бердников підписав постанову про зняття режиму надзвичайної ситуації, введеного раніше через масове отруєння концентратом «Боярышник» (глод), що став причиною загибелі 76 осіб. Про це повідомили в суботу в прес-службі мерії міста.

«Режим надзвичайної ситуації скасований з сьогоднішнього дня. Протягом останніх шести днів не зафіксовано жодного нового випадку отруєння сурогатом алкоголю, це дало підставу для зняття режиму НС», – сказали в прес-службі.

Раніше повідомлялось, що влада Іркутської області Росії також скасували аналогічний режим і перевела регіон на режим підвищеної готовності на період новорічних свят. На території міста режим надзвичайної ситуації діяв з 19 грудня, на території регіону – з 20 грудня.

За даними на 30 грудня, всього постраждалими від отруєння метиловим спиртом в Іркутську визнані 123 людини, померли 76 осіб. В стаціонарах знаходяться вісім постраждалих. Було виписано по поліпшенню здоров'я 30 осіб, дев'ятеро людей відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, також повідомлялось про загибель 77 осіб від отруйного лосьйону.

Джерело: ТАСС