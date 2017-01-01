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    Бойовики 23 рази відкривали вогонь, поранено українського бійця

    • 3 Сiчня, 18:20
    • Розсилка
    Бойовики обстрілюють позиції сил АТО
    Бойовики обстрілюють позиції сил АТО

    Російсько-окупаційні війська вели вогонь з озброєння БМП, гранатометів, мінометів, стрілецької зброї

    Сьогодні, 3 січня, з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська здійснили 23 обстріли позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів окупанти неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери», - йдеться у повідомленні.

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    За даними штабу, з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку. 
    «На Донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а зі стрілецької зброї Зайцеве та Луганське», - інформує прес-центр.

    «Загалом, станом на 18:00 відбулося 23 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено», - підсумували у штабі АТО.

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