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    Бойовики не реагують на спроби СЦКК ввести «режим тиші» і продовжують обстріли Авдіївки

    • Сьогодні, 22:31
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    Бойовики обстрілюють Авдіївку з великокаліберної артилерії, танків та мінометів

    Бойовики не реагують на спроби СЦКК ввести «режим тиші» і продовжують інтенсивні обстріли Авдіївки. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова керівника української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) Анатолія Петренка.

    «Ситуація 2 день поспіль залишається складною. Найбільш складною є Авдіївська промзона», - сказав Петренко.

    Згідно з повідомленням, бойовики обстрілюють Авдіївку з великокаліберної артилерії, танків та мінометів. За словами Петренка, всього вже випущено 757 боєприпасів на цій ділянці.

    «СЦКК здійснив 44 спроби ввести режим тиші станом на 21:15, але з боку НЗФ цей режим не дотримується», - говорить Петренко.

    Також він повідомив, що станом на 19:20 понеділка було повністю припинено електропостачання Авдіївки, повністю знеструмлене місто, Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) перейшов на автономне живлення, зупинена робота Донецької фільтрувальної станції.

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