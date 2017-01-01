Бойовики обшукали машину та понад годину утримували спостережну місію ОБСЄ

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Автомобіль СММ ОБСЄ

Спостерігачів відпустили через 70 хвилин

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що один із їхніх патрулів був затриманий на «нульовому» блокпості «ДНР» біля Горлівки. Про це йдеться в повідомленні СММ у Twitter.

"Патруль СММ ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так зв. «ДНР» біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо», - обурюються спостерігачі місії.

Патруль СММ #ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так зв. "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.

Згодом у Спеціальній моніторинговій місії додали, що озброєні бойовики обшукали машину місії та відпустили через 70 хвилин.

Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.

Як повідомляв «Главком», перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на цих вихідних відвідає окуповані Донецьк і Луганськ, де у нього заплановані зустрічі з ватажками «ЛНР» і «ДНР».