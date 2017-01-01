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    Бойовики обшукали машину та понад годину утримували спостережну місію ОБСЄ

    • Сьогодні, 21:29
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    Автомобіль СММ ОБСЄ
    Автомобіль СММ ОБСЄ

    Спостерігачів відпустили через 70 хвилин

    У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що один із їхніх патрулів був затриманий на «нульовому» блокпості «ДНР» біля Горлівки. Про це йдеться в повідомленні СММ у Twitter.

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    "Патруль СММ ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так зв. «ДНР» біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо», - обурюються спостерігачі місії.

    Згодом у Спеціальній моніторинговій місії додали, що озброєні  бойовики обшукали машину місії та відпустили через 70 хвилин.

    Як повідомляв «Главком», перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на цих вихідних відвідає окуповані Донецьк і Луганськ, де у нього заплановані зустрічі з ватажками «ЛНР» і «ДНР».

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