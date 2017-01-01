  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У штабі АТО просять волонтерів везти воду в Авдіївку

    • Сьогодні, 09:55
    • Розсилка

    Минулого тижня бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату

    У штабі АТО закликали волонтерів, які їдуть на Донбас, везти питну воду, яка потрібна в Авдіївці.

    Про це написав прес-офіцер АТО Леонід Матюхін у Facebook.

    Читайте також

    «Щоб зрозуміти, на скільки не далеко просунулась цивілізація, просто відключіть воду та світло... і швидко опуститесь з небес цивільзованого існування в реалії грішної землі... Волонтери, якщо їдете в наші краї... везіть воду... Авдіївці потрібна вода!» - зазначив він.

    Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що в Авдіївці закінчується питна вода.

    Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду до Авдіївки і навколишніх населених пунктів, а також Донецька і Ясинуватої.

    Сьогодні зранку терористи гатять по Авдіївці з танків та мінометів.


     

    Читайте також
    вода Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ