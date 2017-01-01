Терористи зранку гатять по Авдіївці з танків та мінометів

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Бойовики обстрілюють позиції Збройних Сил під Авдіївкою з важкої зброї

Російсько-терористичні війська другу годину поспіль обстрілюють обстрілюють позиції Збройних сил України під Авдіївкою з танків та мінометів.

Про це у четвер повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін у Фейсбуці.

«По наших позиціях в районі Авдіївки другу годину поспіль - танки, 120-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби російсько-терористичні угруповання 118 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого 1 боєць загинув, 9 поранено.

З 29 січня, від початку загострення ситуації в Авдіївці, в результаті обстрілу терористів загинули 5 мирних жителів, поранення отримали більше 10 людей. Крім того, були пошкоджені понад 370 будівель.

Нагадаємо, загалом за добу зафіксовано 118 обстрілів. Один наш військовий загинув, дев’ятеро поранено.

Вчора терористи обстріляли Красногорівку: поранено жінку.