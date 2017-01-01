Авдіївка знову буде з водою: сапери розміновують Донецьку фільтрувальну станцію

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Обстріли з боку бойовиків тривають попри письмові гарантії припинення вогню, надані російською стороною

Вибухотехники розпочали роботи з розмінування Донецької фільтрувальної станції, щоб надати ремонтним бригадам можливість відновити роботу підприємства.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Підрозділ мінерів та вибухотехників ДСНС разом із представниками СЦКК вийшов на огляд та розмінування території Донецької фільтрувальної станції. Після цього на станцію зайде ремонтна бригада КП «Вода Донбасу» разом із представниками місії ОБСЄ, щоб розпочати відновлювальні роботи», – написав Жебрівський.

Губернатор Донеччини зауважив, що обстріли з боку бойовиків тривають попри письмові гарантії припинення вогню, надані російською стороною СЦКК.

«Російська сторона в СЦКК таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі ДФС. Хоча окупанти сьогодні зранку активно обстрілювали позиції наших військових навколо Авдіївки. Зокрема, промзону. Стріляли з танків і мінометів», – додав Жебрівський.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест готовий забезпечити Авдіївку водою.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що в Авдіївці закінчуються запаси води.

З минуулого тижня Донецька фільтрувальна станція не працює, адже ремонтні бригади не могли полагодити її через обстріли з боку бойовиків.

У штабі АТО закликають волонтерів везти воду в Авдіївку.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликала негайно розмінувати район Донецької фільтрувальної станції, через пошкодження якої Авдіївка залишилася без води.

Сьогодні зранку терористи гатять по Авдіївці з танків та мінометів.