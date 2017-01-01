Червоний Хрест готовий забезпечити Авдіївку водою

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Якщо ситуація не покращиться, Червоний Хрест готовий організувати перевезення води для найбільш бідних і хворих мешканців Аввдіївки

Червоний Хрест має намір організувати перевезення води в Авдіївку для бідних і хворих, якщо ситуація не поліпшиться.

Про це заявив заступник гендиректора Національного комітету Червоного Хреста Валерій Серговський, повідомляє канал «112 Україна».

«В Авдіївці гуманітарна ситуація складна переважно за рахунок того, що населення відчуває тяжкий психологічний стрес. З водою місцева адміністрація робить усе можливе, щоб налагодити подання води. Якщо ситуація не покращиться, Національний комітет готовий організувати для найбільш бідних і хворих перевезення води туди від наших донорів», – каже Серговський.

За його словами, керівництво Донецької обласної організації Червоного Хреста повністю перемістилося з Краматорська в Авдіївку.

Нагадаємо,1 березня повідомлялося, що в Авдіївці закінчуються запаси води.

Нагадаємо, наразі Донецька фільтрувальна станція не працює, ремонтні бригади не можуть полагодити її через обстріли з боку бойовиків.

У штабі АТО закликають волонтерів везти воду в Авдіївку.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликала негайно розмінувати район Донецької фільтрувальної станції, через пошкодження якої Авдіївка залишилася без води.

Сьогодні зранку терористи гатять по Авдіївці з танків та мінометів.