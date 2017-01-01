

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники

Російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів

На Донбасі бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка». Постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Використовуючи стрілецьку зброю калібру 7,62 мм та АГС терористи відкрили вогонь після 20-ї години. На той час пропускні операції на контрольному посту вже не здійснювалися, тому постраждалих серед цивільних немає. Обстріл вівся з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території», - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що 3 березня у результаті обстрілу терористами цього контрольного посту поранення зазнав один з військовослужбовців Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, за минулу добу в АТО загинули двоє українських військових.