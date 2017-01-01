СБУ: спецслужби РФ готують теракти в Росії, щоб звинуватити українську владу

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Також в Службі безпеки України спростували фейкові заяви терористів про українські диверсійні групи

Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови загиблого першого заступника командира 2-го армійського корпусу так званої «ЛНР» полковника Олега Анащенка, який звинувачував представників «МДБ народної республіки» в організації замаху на його життя.

Про це йдеться у заяві Служби безпеки України.

Зазначимо, що підконтрольні Росії бойовики в п’ятницю звинуватили затриманих місяць тому українських розвідників у вбивстві так званого «начальника народної міліції» Олега Анащенка.

«Вони (розвідники – «Главком») на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Служба безпеки України офіційно заперечує ці обвинувачення», - повідомляють в українській спецслужбі.

Бійці, яких змусили звинуватити українську владу, були у складі групи військовослужбовців які зникли 11 лютого поточного року. Тільки через місяць жорстоких катувань бойовики вирішили оприлюднити записи. На представлених відео помітні сліди тортур наших військових.

«СБУ звертає увагу суспільства на те, що в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів в російських містах. З чого Служба безпеки робить висновок, що спецслужби РФ намагаються здійснити терористичні акти на території Росії та звинуватити у цьому українську владу», - йдеться у заяві СБУ.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що на Луганщині розвідники ЗСУ пропали безвісти. В п’ятницю, 10 березня, командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило факт перебування військових у полоні «ЛНР».