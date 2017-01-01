Бойовики стверджують, що відновили електропостачання у більшій частині Луганська

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Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання

Раніше повідомлялося, що Україна зупинила подачу електроенергії на окуповані території

У більшій частині районів окупованого Луганська менш ніж за годину після відключення було відновлено електропостачання.

Станом на 01.00 електрики немає тільки в південних кварталах, повідомив сайт бойовиків.

У повідомленні йдеться, що в містах та районах на території окупованої Луганщини подача електроенергії не припинялась: «частково нетривалий час були знеструмлені лише Алчевськ і Перевальськ».

Сайт процитував ватажка бойовиків «ЛНР» Ігоря Плотницького, який заявив, що ОРЛО «не залишиться без світла».

Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.