Бойовики свідомо не дають працювати ремонтникам в Авдіївці – Порошенко

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Петро Порошенко

Президент звинуватив проросійських терористів у тому, що вони не дають працювати ремонтникам

Проросійські бойовики свідомо не дають працювати українським ремонтним бригадам в Авдіївці. Про це сказав президент Петро Порошенко під час відеоконференції з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Президент наголосив, що проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона.

Водночас він відзначив роботу українського уряду, зокрема через реалізацію позицій штабу на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком, блискучу роботу українських військових та Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялось, бригада електромонтажників в Авдіївці почала працювати над усуненням пориву на лінії електропередач. Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту України під час наради з відеозв'язку.