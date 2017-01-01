Україна вимагатиме від Росії компенсувати всі руйнування в Авдіївці – Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Жебрівський

Всі факти руйнувань документують і долучать до справи

Всі пошкодження в Авдіївці долучать до справи щодо компенсації Росією збитків від бойових дій на Донбасі. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський.

«Ретельно документуємо всі пошкодження в Авдіївці, щоб потім у міжнародному трибуналі долучити ці матеріали до справи щодо компенсації Росією наслідків її діяльності на нашій землі. Все за міжнародним законодавством», – написав він.

Раніше в МЗС повідомили, що Україна вимагає в Міжнародному суді ООН компенсації за заподіяну Росією шкоду.

Як відомо, Україна також подала до Європейського суду з прав людини п'ять позовів проти РФ щодо подій на Донбасі і в Криму.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

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