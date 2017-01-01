Монтажники розпочали ремонт лінії електропередач в Авдіївці – Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальні служби, підрозділи ДержНС і CIMIC максимально використовують світлий час доби, щоб відремонтувати пошкоджені обстрілами будинки жителів міста та об'єкти інфраструктури

Бригада електромонтажників в Авдіївці працює над усуненням пориву на лінії електропередач. Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту України під час наради з відеозв'язку, повідомив він у Facebook.

«Доповів, що зараз усі наші зусилля спрямовані на відновлення енергопостачання для жителів міста. Наразі бригада електромонтажників працює на місці пориву одного з вводів ЛЕП. Петро Порошенко погодив алгоритм наших дій», – написав Жебрівський.

За його словами, комунальні служби, підрозділи ДержНС і CIMIC максимально використовують світлий час доби, щоб відремонтувати пошкоджені обстрілами будинки жителів міста та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.