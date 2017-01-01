Бойовики зірвали введення «режиму тиші» - штаб АТО

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У штабі АТО заявляють, що передумов для відведення важкого озброєння немає

Передумов для відведення озброєнь і введення режиму припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі немає. За добу бойовики здійснили 62 обстріли позицій військовослужбовців ЗСУ, за ніч було зафіксовано 5 обстрілів, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

Бойовики обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, Лебединське, Гнутове і Зайцеве, з гранатометів і великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне, з озброєння БМП – Широкіне, з протитанкових ракетних комплексів – Водяне. По Авдіївці вів вогонь снайпер бойовиків.

З мінометів калібру 120 мм і 82 мм , гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Дослідне, Луганське, Кам'янку та Новгородське.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Валуйське з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі досягли нової домовленості про відведення важкого озброєння до 20 лютого.