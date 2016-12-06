Брата Джемілєва викликали на допит в ФСБ

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Мустафа Джемілєв

80-річному Асану Джемілєву повістку надіслали «сьогодні на сьогодні»

Брату Мустафи Джемілєва Асану Джемілєву прийшла повістка, згідно з якою він має сьогодні, 16 лютого, з'явитися на допит як свідок до Бахчисарайського відділення російського ФСБ. Про це Центру інформації про права людини повідомила дружина Асана Едіє Джемілєва.

За її словами, сьогодні ж на допит викликали ще двох людей - Мустафу Мустафаєва і Мусу Татарова, які також є учасниками національного руху кримських татар.

Едіє додала, що 80-річному Асану Джемілєву повістку надіслали «сьогодні на сьогодні».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити чинити тиск на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув'язнених за політичними мотивами українців.

Нагадаємо, Мустафа Джемілєв вважає, що 2017 рік буде вирішальним у питаннях деокупації Криму.