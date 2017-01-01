Британія направить есмінець до берегів України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракетний есмінець

Есмінець HMS Diamond буде вести цільову групу НАТО і допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях в Україні

Велика Британія вперше з часів холодної війни направить в акваторію Чорного моря есмінець HMS Diamond. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Есмінець, обладнаний новітніми зенітними ракетами, попрямує до берегів України. На його борту перебуватимуть до 60 морських піхотинців.

HMS Diamond буде вести цільову групу НАТО і допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях в Україні.

Як очікується, прибуття есмінця в Чорне море збігається з розгортанням британських солдатів в інших країнах східної Європи.

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що ця операція має серйозну мету.

«Великобританія посилає чіткий сигнал, що ми віддані захищати демократію по всьому світу і підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», - зазначив він.

Джерело: Укрінформ