Британська поліція виявила в ядерному бункері велику плантацію марихуани

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Це одна з найбільших плантацій коноплі в графстві Вілтшир

Поліція Великобританії виявила плантацію коноплі вартістю один мільйон фунтів в підземному ядерному бункері в графстві Вілтшир, повідомляє газета Telegraph.

Поліція здійснила рейд на бункер, призначений для захисту урядовців на випадок ядерної атаки, в ніч на четвер.

«Поки рано говорити про те, скільки рослин знаходиться в бункері, мова йде не про сотні, а про тисячі рослин загальною вартістю понад мільйон фунтів стерлінгів. Я переконаний, що це одна з найбільших плантацій з усіх, які коли-небудь знаходили в Вілтширі», - заявив інспектор поліції Пол Франклін.

За даними поліції, бункер складається з двох рівнів і приблизно 20 кімнат, кожна з яких складає 76 метрів в довжину і 26 метрів в ширину, і майже у всіх росте марихуана.

Видання зазначає, що чоловіки, які були виявлені в бункері, затримані за підозрою у вирощуванні коноплі і відправлені в слідчий ізолятор міста Мелкшам.

Троє інших чоловіків також були затримані поліцією, вони підозрюються у вирощуванні марихуани і торгівлі людьми.

Як повідомляв «Главком», в середині лютого українець намагався перевезти в окуповану Горлівку 17 пакетів з марихуаною.