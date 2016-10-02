Британський Верховний суд заборонив уряду починати Brexit

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Суд постановив, що для виходу з Євросоюзу владі Великої Британії потрібно провести консультації з представниками Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії

Верховний суд Великої Британії підтримав винесене в листопаді рішення Високого суду Лондона щодо заборони уряду запускати переговори про вихід з ЄС без дозволу парламенту.

Про це повідомляє ВВС.

Водночас юристи уряду Терези Мей стверджують, що парламент прийняв законодавство про референдум, усвідомлюючи, до чого це може привести, та не зажадав для себе остаточного слова.

При цьому під час слухань у Верховному суді питання, чи виходити Британії з ЄС, не розглядалося - всі сторони дійшли згоди, що воно було вирішене на референдумі 23 червня 2016 року.

Раніше група позивачів звернулася до Високого суду Лондона, наполягаючи, що процедуру виходу з ЄС має запускати парламент. Суд задовольнив позов, після чого уряд подав апеляцію до Верховного суду.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року на референдумі мешканці Великої Британії проголосували за вихід країни з ЄС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловилася проти часткового членства країни в Євросоюзі.