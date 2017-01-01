Брюссель зажадав від Лондона до €100 млрд за Brexit - ЗМІ

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Лондон

Раніше називалася сума виплат Великобританії в розмірі €60 млрд

Євросоюз зажадав від Великобританії виплатити до €100 млрд в рамках переговорів по Brexit (виходу Великобританії зі спільноти) згідно з новими жорсткими вимогами Франції та Німеччини. Про це повідомила газета Financial Times.

«Після прямих запитів декількох держав-членів учасники переговорів з боку ЄС переглянули свої початкові розрахунки, щоб максимізувати грошові зобов'язання, які має покрити Великобританія, включаючи плату за адміністрування ЄС в 2019 і 2020 рр.», - зазначає видання.

Хоча в найближчі десятиліття виплати Великої Британії будуть нижче €100 млрд, більш жорсткий підхід до невиконаних зобов'язань Великобританії значно збільшує суму виплат в розмірі €60 млрд, згадану раніше головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, вказує газета.

Коментуючи це повідомлення, британський міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Девід Девіс в інтерв'ю телеканалу ITV зазначив, що Лондон «не стане виплачувати Євросоюзу €100 млрд». «Те, що ми повинні зробити, так це докладно обговорити, які права і обов'язки», - додав Девіс.

29 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей ввела в дію статтю 50 Лісабонського договору про ЄС, яка дала офіційний старт переговорному процесу про Brexit між Лондоном і Брюсселем.

29 квітня у Брюсселі відбувся саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Лідери 27 країн-членів Європейського союзу одноголосно прийняли керівні принципи, якими Європейський союз буде керуватися на переговорах щодо Brexit.