Стали відомі перші результати саміту ЄС щодо Brexit

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Країни-члени одноголосно прийняли керівні принципи для переговорів з Великобританії

Лідери 27 країн-членів Європейського союзу одноголосно прийняли керівні принципи, якими Європейський союз буде керуватися на переговорах щодо Brexit, написав голова Європейської ради Дональд Туск в Twitter.

«Керівні принципи прийняті одноголосно. Підготовлено твердий і справедливий політичний мандат ЄС-27 (країни-члени ЄС без Великобританії - ред.) для переговорів по Brexit», - написав він.

Як заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час саміту в Брюсселі, принципи Європейського союзу на переговорах по Brexit йтимуть урозріз із тим, чого очікували у Великобританії.

«Стало ясно, що керівні принципи ЄС на переговорах будуть йти врозріз із тим, чого очікувала Британія, бо в ЄС дотримуються точки зору, що спочатку всі існуючі і невиконані зобов'язання повинні бути врегульовані, і тільки потім будуть розглядатися питання майбутньої співпраці. Великобританія дуже сподівалася, що майбутнє буде обговорюватися на більш ранній стадії», - сказала вона.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд зазначив, що за межами Європейського союзу Великобританія буде в гіршому становищі, ніж зараз.

«Звичайно, вихід з ЄС обійдеться для Великобританії недешево, це було їхнє рішення. Ми не збираємося вводити щодо Британії санкції, але Євросоюз буде захищати свої інтереси. Великобританія буде в гіршому становищі завтра - за межами ЄС, ніж зараз - в Європейському союзі», - заявив він.

Олланд підкреслив, що Євросоюз «повинен бути рішенням, а не послідовністю проблем». «Європа повинна показати, що є можливістю для її країн-членів і гарантією миру», - додав він.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні відбувається саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Перед його початком міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле наголосив, що Великобританія не повинна після виходу з ЄС отримати переваги, яких немає у інших країн.

Джерело: ГОРДОН