«Це вінницький базар!»: Корчак поскаржилась на хамство Гройсмана

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Глава НАЗК пожалілася, що глава уряду грубо з нею розмовляв

Глава Національного агентства із запобігання корупції Наталя Корчак обурена роботою уряду та манерою поведінки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, пише «Гордон».

За словами Корчак, коли йшлося про запуску сайту, технічні питання «взагалі не обговорювалися». «Треба виконати вимогу МВФ і все. Я пам'ятаю розмову з прем'єром, коли він, сидячи на нараді, вимагав: «Скажіть дату». А у нас на той момент, в липні минулого року, нічого взагалі не було. Ми буквально сторгувалися тоді на середину серпня. Я сказала, що у нас є потреби, його відповідь була: «Мінфін вирішить. Виділимо гроші з резервного фонду. Але не дали ні копійки!», зазначила вона.

Глава НАЗК підкреслила, що тоді ніхто не цікавився, як все вирішується. «Коли почався скандал через відмову у видачі сертифіката відповідності, настав апогей - прем'єр-міністр зателефонував мені і сказав: «Щоб атестат завтра був!» Це манера спілкування керівника держави? Це якийсь вінницький базар. Ніколи не думала, що таке можливо», - сказала вона.

«Те, що ми, незважаючи на існуючі проблеми і всупереч тиску, продовжуємо працювати, - вже результат. Ми реалізуємо задум так, як його бачимо. Інші нехай приходять і роблять краще. Але роблять це таким чином, як передбачено законом, а не чиєюсь забаганкою», - резюмувала вона.

Як повідомлялось, голова уряду України в 1997-1999 роках Валерій Пустовойтенко також поскаржився на хамську поведінку Гройсмана. Він згадав свій досвід спілкування з Гройсманом. Колишній прем’єр розповів, що свого часу записався на прийом до Гройсмана і прочекав зустрічі в приймальній у бідинку уряду дві години. «Після цього до мене вийшов Кубів (перший віце-прем’єр, - «Главком») і сказав, що Гройсман доручив йому зустрітись зі мною. Але я ж прийшов до прем’єра», - поскаржився Пустовойтенко